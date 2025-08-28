به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، براساس آخرین داده‌های سازمان هواشناسی از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، بارندگی‌ها ۴۰.۱ درصد کمتر از میانگین بلندمدت بوده و هم‌زمان، دمای کشور ۱.۲ درجه افزایش یافته است.

استان کهگیلویه و بویراحمد با کاهش ۳۸۱.۵ میلی‌متر در صدر استان‌های دارای بیشترین افت بارندگی قرار دارد.

پس از آن، استان‌های چهارمحال و بختیاری با کاهش ۲۶۲.۹ میلی‌متر و لرستان با افت ۲۲۲.۹ میلی‌متر، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در نمودار، میانگین بلند مدت میزان بارش‌ها در سطح کشور تا بازه زمانی ذکر شده، معادل ۹۲.۲ میلی‌متر کاهش بوده که نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه با میزان نرمال و میانگین بلندمدت بارندگی‌ها در ایران است.