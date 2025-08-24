پخش زنده
فرمانده مرزبانی خراسان شمالی گفت: آتشسوزی در منطقه حفاظت شده گلیل شهرستان شیروان با حضور به موقع مرزداران پاسگاههای مرزی نامانلو و میلانلو مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی سرهنگ ابوالفضل نظری گفت: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع آتشسوزی در بخشی از مراتع دشت گلیل، مرزداران بلافاصله به منطقه اعزام شده و با همکاری نیروهای مردمی و محلی، حریق را در همان ساعات اولیه کنترل کردند.
وی با بیان اینکه علت بروز این حادثه عوامل انسانی اعلام شده است، افزود: بررسیها برای تعیین میزان دقیق وسعت مراتع آسیبدیده در دست انجام است.
حضور سریع نیروهای مرزبانی موجب شد آتش از مراتع آلوده فراتر نرود و مانع وارد آمدن خسارتهای گستردهتر به پوشش گیاهی و حیات وحش منطقه شود.
منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی با ۱۸ هزار هکتار وسعت در شمال شهرستان شیروان و مرز بین ایران و ترکمنستان قرار دارد که دارای ذخیره گاه غنی و ارزشمند گیاهی و جانوری است.