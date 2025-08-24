به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رضا داودی گفت: بابهره‌برداری از پروژه‌های جدید که در هفته دولت انجام می شود، حدود ۲۴ هزار نفر از ساکنان روستایی استان به شبکه پایدار آب شرب متصل می‌شوند.

وی افزود: در کنار این پروژه‌ها، مجموعه‌ای از طرح‌های رفع تنش آبی در شهر‌های مختلف استان نیز اجرا و آماده افتتاح است.

داودی با اشاره به پروژه‌های بخش فاضلاب نیز گفت: تعدادی از این طرح‌ها نیز در آستانه بهره‌برداری قرار دارند.

وی افزود: برای اجرای مجموعه پروژه‌های آب و فاضلاب در هفته دولت امسال، بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.