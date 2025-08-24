به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی با اشاره به خروجی مدل‌های هواشناسی گفت: در چند روز آینده، شاهد جوی پایدار در سطح منطقه خواهیم بود و آسمان استان صاف و آفتابی است.

آخوندی افزود: از امروز نسبت به روز گذشته، افزایش نسبی دما در سطح استان رخ خواهد داد که می‌تواند در ساعات گرم روز محسوس‌تر باشد.

کارشناس هواشناسی از هم استانی ها خواست در ساعات اوج گرما از قرار گرفتن مستقیم زیر نور خورشید خودداری کنند.