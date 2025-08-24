پخش زنده
دهها شهرک نشین صهیونیست امروز (یکشنبه) به منظور انجام مناسک تلمودی به مسجد الاقصی در شهر قدس اشغالی یورش بردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرک نشینان یهودی امروز یکشنبه به منظور انجام آیینهای تلمودی با یورش به میدان البراق و صحنهای مسجد الاقصی در شهر قدس اشغالی تحت حفاظت پلیس رژیم اسرائیل دست به اقدامات تحریک آمیز زدند.
خبرگزاری فلسطینی (وفا) گزارش کرد: دهها شهرک نشین تحت حفاظت پلیس اسرائیل به میدان البراق و صحنهای مسجد الاقصی در قدس اشغالی یورش بردند و گشتهای تحریک آمیزی انجام دادند و به مناسبت آنچه «ماه نو عبری» نامیده میشود، رقصها و آیینهای تلمودی اجرا کردند.
گروههای افراطی موسوم به جماعت معبد پیشتر از برگزاری گشت بیسابقهای از میدان البراق در ساعت ۷ عصر به رهبری اعضای یک گروه موسیقی با لباس کاهنان معبد خبر داده بودند.
آنها اعلام کردند: راس ساعت ۸ یک کنسرت موسیقی مذهبی در مقابل دروازه الاسباط برگزار خواهد شد که به معنای محدود کردن عمدی ورود نمازگزاران در زمان نماز مغرب و تبدیل مسجد الاقصی به صحنهای برای آیینهای تلمودی است.
این گروههای افراطی در حال تشدید هدف قرار دادن و نقض حرمت مسجد الاقصی هستند و با سوءاستفاده از مناسبتهای مذهبی، فراخوانهای خود را برای یورش به آن تشدید میکنند تا آن را یهودیسازی کرده و واقعیت جدیدی را تحمیل کنند.
همچنین برخی منابع به الجزیره گفتند: تعدادی از شهرکنشینان همچنان به مسجدالاقصی یورش میبرند و در مقابل «قبه الصخره» رقصها و آیینهای تحریکآمیزی اجرا میکنند.
سه روز پیش، شیخ «عکرمه صبری»، امام و خطیب مسجدالاقصی گفت این مسجد در معرض یورشهای شدید و تشدید تنش برنامهریزیشدهای قرار دارد که هدف آن تحمیل واقعیتی جدید و گسترش حاکمیت اسرائیل است.
پلیس اشغالگر محدودیتهای شدیدی را برای ورود فلسطینیها به مسجد اعمال کرد، کارتهای شناسایی شخصی آنها را بررسی و برخی از آنها را در دروازههای آن بازداشت کرد.
فراخوانهای گسترده در (قدس) و سرزمینهای اشغالی فلسطین برای بسیج و دفاع از مسجدالاقصی و خنثی کردن نقشههای دشمن و شهرکنشینان آن ادامه دارد.
مسجدالاقصی همواره شاهد یورشهای مداوم شهرکنشینان و پلیس دشمن بوده که در تلاش برای تغییر واقعیت دینی و تاریخی موجود در آنجا و تحمیل واقعیتهای یهودیسازی بر آن هستند.