سد نیلوفر، یکی از دو سدی که آب بورسا را تأمین میکند، کاملاً خشک شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مقامات ترکیه اعلام کردند که سد نیلوفر، یکی از دو مخزن کلیدی تأمین آب آشامیدنی بورسا، چهارمین شهر بزرگ ترکیه، در بحبوحه خشکسالی مداوم کاملاً خشک شده است، در حالی که سد دوغانجی در همان نزدیکی تنها ۱۹ درصد ظرفیت خود را دارد.
مصطفی بزبی، شهردار کلانشهر بورسا، هشدار داد که تنها برای ۳۵ روز دیگر آب برای این شهر باقی مانده است. او اعلام کرد که از اول سپتامبر، یک خط لوله جدید از سد چنارجیک، روزانه ۱۱۰ هزار متر مکعب آب اضافی برای بورسا فراهم خواهد کرد. این سیستم در مراسمی با حضور استاندار ارول آییلدیز فعال خواهد شد.
بزبی با تأکید بر صرفهجویی ساکنان گفت: «ما در تلاشیم تا از قطع آب جلوگیری کنیم، اما شهروندان نیز باید در مصرف آب صرفهجویی کنند.»
سد نیلوفر خشک شده، سطح آب دوغانجی به سطح بحرانی رسیده است
تصاویر پهپادی منتشر شده توسط IHA، بستر بایر سد نیلوفر با ظرفیت ۶۰ میلیون متر مکعب را نشان میدهد. سد دوغانجی با ظرفیت ۱۱۰ میلیون متر مکعب، همچنان در سطح بسیار خطرناکی قرار دارد.
بزبی با یادآوری هشدارهای دانشمندان مبنی بر اینکه ترکیه ممکن است تا دهه ۲۰۴۰ با بیابانزایی مواجه شود، گفت که مقامات اوایل امسال برنامههای بحرانی برای سد چنارجیک آماده کرده بودند. وی افزود: ما پیشبینی میکردیم که تابستان ۲۰۲۵ بسیار گرم خواهد بود. با خط کنارگذر، ما بدون قطعی آب، آب را تأمین خواهیم کرد، اما همچنان از ساکنان میخواهیم تا زمان شروع بارندگیها در اواسط سپتامبر، آب را ذخیره کنند.