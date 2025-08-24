





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با آغاز هفته دولت ، واحد صنعتی تولید دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی (صنایع سلولزی) در شهرستان زرقان با حضور استاندار فارس، به بهره‌برداری رسید.

کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به شعار هفته دولت در سال ۱۴۰۴ «۱۲ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»؛ (دولت در کنار مردم) گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۲۵۸۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرا شده و برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

مجرب افزود: این واحد تولیدی ظرفیت تولید سالانه ۴ هزار تن محصولات بهداشتی از جمله دستمال کاغذی را دارد.

وی اظهار داشت: این طرح بخشی از برنامه‌های توسعه صنعتی استان فارس است که در هفته دولت شاهد افتتاح ۳۶ پروژه صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۶ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۴۸۵ نفر خواهیم بود .