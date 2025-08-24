در خبرهای ورزشی امروز خبرهای از نقش آفرینی بایکن و مربیان قزوینی را در تیم ملی و باشگاهی ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سومین پیروزی جوانان والیبال ایران با حضور والیبالیست قزوینی رقم خورد.

تیم ملی والیبال جوانان ایران با حضور عماد کاکاوند از محمدیه، در سومین دیدار خود در مسابقات جهانی چین، کره‌جنوبی را شکست داد.

پیش‌تر نیز ملی‌پوشان کشورمان برابر قزاقستان و پورتوریکو به پیروزی رسیده بودند.

مسابقات والیبال جوانان جهان در چین در حال برگزاری است.

================

حضورمربیان قزوینی در لیگ برتر والیبال

صابر ثقفی و مهران هاشمی به عنوان کمک مربی و مربی بدنساز به تیم مهرگان نور مازندران پیوستند.

لیگ برتر والیبال آبان ماه آغاز خواهد شد .