به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛نماينده ولی فقیه در لرستان در دیدار با مسولان استان ضمن تسلیت سالروز شهادت امام رضا(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: این دو شهید بزرگوار در دوران کوتاه مسئولیت خود با صداقت، اخلاص و روحیه انقلابی کارنامهای درخشان از خدمت صادقانه وجهادی به یادگار گذاشتند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی افزود:هفته دولت یادآور ایثار و خدمت صادقانه شهیدان رجایی و باهنر است و باید ضمن قدردانی از خدمات نظام در طول سالهای گذشته، با تلاش مضاعف برای رفع موانع و مشکلات و جبران کاستیها گام برداشت.
امام جمعه خرمآباد به ضرورت مقابله ی هوشمندانه با توطئههای دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان با استفاده از پیشرفتهترین فناوریها درصدد تخریب ارزشها و باورهای دینی و اخلاقی در جامعه به ویژه بین نسل جوان هستند و ما باید با برنامهریزی دقیق همه ی نقشه های شوم آنان را نقش برآب کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی بر ضرورت توجه به معیشت مردم، کاهش گرانیهای بیمنطق، گشودن راههای تولید و اشتغال و ارتقای انسجام ملی تاکید کرد و گفت: این اقدامات باید با همراهی قوه مجریه، قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عملیاتی شود.
وی بر حفظ انسجام و وحدت ملی تأکید کرد و خواستار توجه به معیشت مردم و کنترل گرانیها شدو بیان کرد:حفظ انسجام ملی و رفع مشکلات مردم باید اولویت کار مسئولان باشد.
نماینده ولی فقیه در استان به ضرورت افزایش ثروت عمومی از طریق تکمیل طرح های آبی و حمایت از واحدهای تولیدی اشاره کرد و افزود: مدیران توانمند و شایسته باید در سطوح مختلف مدیریتی به کار گرفته شوند تا خدمات به بهترین شکل به مردم ارائه شود.