یادواره شهدای روستای عبدیای دامغان خاستگاه اجلاسیه بینالمللی «مجاهدان در غربت» با حضور خانوادههای معظم شهدا، مردم و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، یادواره شهدای روستای عبدیا همزمان با شب شهادت امام رضا علیهالسلام بار دیگر صحنه تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و نمایش اقتدار و وحدت ملی شد.
محمد سالاریانزاده، دبیر اجرایی یادواره، درباره این مراسم گفت: روستای عبدیا از بیش از یک دهه پیش مبدا برگزاری همایش بینالمللی مجاهدان در غربت شد؛ حرکتی معنوی و علمی که با الهام از سیره امام رضا علیهالسلام، غریبالغربا، آغاز شد و امروز در سطح ملی و بینالمللی در حوزه مقاومت شناخته میشود.
وی با اشاره به برگزاری این اجلاس در تهران و نشستهای علمی و پژوهشی آن افزود: سرداران شهید حسین سلامی، مهدی ربانی و دیپلمات شهید حسین امیرعبداللهیان از جمله چهرههایی بودند که در دهه گذشته در این اجلاسیه حضور و سخنرانی داشتند و نامشان با این حرکت فرهنگی پیوند خورده است.
سالاریانزاده با بیان اینکه روستای عبدیا بیش از ۳۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: شهید ربانی که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید، سالها پیش کلنگ پایگاه مقاومت بسیج علیبنموسیالرضا علیهالسلام در این روستا را بر زمین زد.
وی افزود: حضور علمای برجسته، خانوادههای شهدا و خادمان امام رضا علیهالسلام که در طول سال از این روستا به مشهد مقدس اعزام میشوند، به عبدیا رنگ و بوی رضوی بخشیده و آن را به «روستای امام رضایی» بدل کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، با بیان نمونههایی از تاریخ معاصر و تاریخ اسلام، بدعهدی آمریکا و کشورهای اروپایی در مذاکرات را یادآور شد و مقاومت ملت ایران را تنها راه پیروزی دانست.
وی با اشاره به تجربه تلخ مذاکرات سعدآباد و برجام گفت: «هر بار که به دشمن اعتماد شد، نتیجهای جز فشار، تحریم و ترور دانشمندان کشورمان نداشت.»
رستمی با استناد به تاریخ اسلام افزود: «همانگونه که در دوران امیرالمؤمنین علیهالسلام برخی سران قبایل به معاویه دل بستند و در عصر امام رضا علیهالسلام برخی نزدیکان اهل بیت ایشان را تنها گذاشتند، امروز هم جریانهایی سادهلوحانه سرنوشت کشور را به میز مذاکره گره میزنند، در حالی که دشمن در همان لحظه طراحی ترور فرماندهان و دانشمندان ما را دنبال میکند.»
وی تأکید کرد: «مردم ایران از دفاع مقدس تا جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان دادند که با حضور خود در صحنه میتوانند بزرگترین نقشههای دشمن را خنثی کنند. اگر موشکهای فرزندان انقلابی و صلابت رهبری نبود، دشمن هیچگاه دست از جنگ نمیکشید. آنها وقتی التماس آتشبس کردند که شکستشان قطعی شده بود.»
سردار منصور شوقانی، فرمانده سپاه قائم استان سمنان نیز در این مراسم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: یادواره شهدا باید هم یاد و خاطره آنان را زنده کند و هم پیامشان را به نسل جوان منتقل نماید. وی افزود: «پیام شهدا سه محور دارد؛ نخست مقاومت در برابر ظلم، دوم وحدت ملی فراتر از قومیت و قشر، و سوم اقتدار ملی که امروز با انسجام امت اسلام در جنگهای اخیر برای جهانیان آشکار شد.»
سردار شوقانی تصریح کرد: «شهدا از مکتب اهل بیت علیهمالسلام آموختند که اقتدار یعنی ایستادگی بر حق. امام حسین علیهالسلام در عاشورا و امام رضا علیهالسلام در دربار مأمون، خط عزت و مقاومت را ترسیم کردند. امروز هم دولتمردان باید بدانند که استقلال، عدالت، اخلاق و خدمترسانی همان مسیری است که شهدا جان خود را در راه آن فدا کردند.»
این آئین در دو مراسم جداگانه ابتدا در محل یادمان شهدای روستا و سپس آئین رسمی در مسجد و حسینیه جواد الائمه روستا اجرا شد و حضور و اجرای ویژه برنامه خادمان حرم رضوی، مداحی و نوحهسرایی در سوگ شهادت امام رضا علیهالسلام و ایام پایانی ماه صفر، شعرخوانی مداحان ملی، آیین قدردانی از خانواده جمعی از شهدای شاخص روستای عبدیا و تجلیل از موثران و حامیان معنوی یادواره شهدا از جمله برنامههای دیگر این یادواره بود