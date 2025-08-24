رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از موکب‌های عزاداری مشهد در روز پایانی ماه صفر و شهادت امام رضا (ع) بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با حضور در جمع عزاداران در مسیر پیاده روی حرم مطهر رضوی در موکب‌های عزاداری حاضر و از خدمات در حال ارائه به زائران بارگاه امام هشتم علیه السلام قدردانی کرد.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی همچنین با حضور در موکب عزاداری دادگستری استان بر استمرار هر چه بهتر خدمت رسانی عمومی و حقوقی به زائران گرانقدر تاکید کرد.

در موکب عزاداری دادگستری، علاوه بر خدمت رسانی عمومی، میز خدمت و مشاوره حقوقی نیز مستقر است.