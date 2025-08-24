به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم نماینده مردم ملایر در مجلس، ضمن بیان فضائل اخلاقی پیامبر رحمت و کریم اهل‌بیت(ع) گفت: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازگشت به سبک زندگی نبوی و سیره اخلاقی امام حسن مجتبی(ع) است، زیرا که این بزرگان با اخلاق، گذشت و ایثار خود، چراغ راه هدایت برای بشریت شدند.

حجت‌الاسلام آزادی‌خواه با تأکید بر رسالت خطیر روحانیت در تبیین این آموزه‌ها افزود: اگر در مسیر تبلیغ دین، اخلاق پیامبر(ص) و حلم و گذشت امام حسن مجتبی(ع) سرلوحه عمل قرار گیرد، بسیاری از چالش‌های فرهنگی و اجتماعی امروز کشور برطرف خواهد شد.

در این مراسم از ۵۰ سال تلاش خالصانه و خدمات ارزشمند تبلیغی حجت‌الاسلام خدایاری با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد و حاضران خدمات وی را الگویی کم‌نظیر برای نسل جوان روحانیون عنوان کردند.