بهره برداری و اجرای ۱۰ طرح بندری و دریایی در شهرستان بوشهر با سرمایهگذاری ۱۵ هزار میلیارد ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در نخستین روز از هفته دولت، در آیینی با حضور استاندار بوشهر عملیات اجرایی و بهرهبرداری از ۱۰ طرح در حوزه توسعه زیرساختهای بندری، دریایی و تجهیزات ایمنی با ۱۵ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال اعتبار در شهرستان بوشهر آغاز شد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: ساخت اسکله ۱۲۰ متری پایانه ترانزیت و صادرات در مجتمع بندری نگین با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال، تهیه و خرید تجهیزات مخابرات و الکترونیک با ۶۶۰ میلیارد ریال شامل گیت مترویی، ریدر تشخیص چهره، راهبند خودرویی، دوربین پلاکخوان، تجهیزات ایکسری و تجهیزات مراکز کنترل دریایی، همچنین تأمین ماشینآلات و تجهیزات خشکی با یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال شامل دو دستگاه آمبولانس و یک خودروی آتشنشانی نردباندار ۳۲ متری، از جمله طرحهای افتتاحی هستند.
محمد شکیبینسب افزود: تعمیرات اساسی بارج «جوشن» با ۴۴۰ میلیارد ریال و خرید شناور ناجی ۵۶ با یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ارتقای ایمنی دریایی نیز از دیگر پروژههای افتتاحی در شهرستان بوشهر محسوب میشوند.
وی بیان کرد: طرحهایی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده نیز شامل تعمیر اساسی اسکلههای ۸ تا ۱۳ بندر بوشهر با یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، تعمیر اساسی سقف انبارهای یک تا هشت بندر بوشهر با ۲ هزار میلیارد ریال و ایجاد انبار و خرید قطعات یدکی شناورهای جستوجو و نجات در بندر بوشهر و بنادر تابعه با یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
شکیبی نسب یادآور شد: از دیگر پروژههای عملیاتی شده میتوان به تعمیر اساسی جرثقیل ۱۵۵۰ الجی با ۲۷۰ میلیارد ریال و لایروبی پای اسکلههای کانال بندر بوشهر با پنج هزار میلیارد ریال اشاره کرد.
استاندار بوشهر هم با بزرگداشت هفته دولت اظهار داشت: دولت بر توسعه اقتصاد دریامحور تاکید دارد و در استان بوشهر، متناسب با ظرفیتها و مزیتهای موجود، برای توسعه بنادر اهتمام میورزیم.