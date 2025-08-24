پخش زنده
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان با تأکید بر واگذاری مدیریت امور به تشکلهای مهندسی، گفت:وزارت راه و شهرسازی در سیاست جدید خود نظارت حرفهای را به تشکلها سپرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد وزارتخانه، سیاست خود را در جهت تقویت نقش تشکلهای مهندسی در مدیریت امور حرفهای اتخاذ کرده است.
آقای اسدی افزود: دولت در رویکرد جدید کمتر مستقیماً در امور حرفهای دخالت میکند و بیشتر نقش سیاستگذار را ایفا میکند.
وی گفت: نمونه موفق این سیاست، واگذاری فرآیند انبوهسازان به کانون سراسری تشکلها بود که در آن وزارتخانه تنها به هدایت و سیاستگذاری پرداخت.
این مدل قرار است به سایر تشکلهای مهندسی مانند سازندگان مسکن، آزمایشگاههای تخصصی و کارشناسان ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی نیز تعمیم یابد.
اسدی همچنین تاکیدکرد: تدوین هر دستورالعمل جدید با مشارکت مستقیم تشکلها انجام میشود تا هم مقبولیت و هم قابلیت اجرایی آن افزایش یابد و اجرای مقررات با چالش کمتری مواجه شود.