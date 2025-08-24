به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اداره پارک ملی لار، احمد دهقان، گفت: آتش‌سوزی در محدوده شکارممنوع نزدیک رودخانه دلیچای روز یکم شهریورماه به وقوع پیوست و عرصه‌های طبیعی وسیعی را درگیر کرد. به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه، خودرو‌های آتش‌نشانی نتوانستند به محل آتش برسند و مهار آن تنها با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست و مشارکت مردم محلی ممکن شد.

دهقان افزود که فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و همکارانش به همراه نیرو‌های محلی حضور فعال داشتند و از گسترش آتش جلوگیری کردند. حمایت و پشتیبانی دهیاری، بخشداری و شهرداری نیز نقش مهمی در کنترل بحران داشت.

وی در پایان از همکاری جمعی نیرو‌های محیط زیست، مسئولان محلی و مردم قدردانی کرد و تأکید نمود که حفاظت از عرصه‌های طبیعی تنها با همدلی و مشارکت همه امکان‌پذیر است.