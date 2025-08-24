به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و‌میمه در نشست شورای آموزش و پرورش شاهین شهر ومیمه با اشاره به صرف هزینه ۸۰ میلیون تومانی برای هوشمند سازی هر کلاس درس گفت: تاکنون در ۵۰ مدرسه، یک کلاس درس هوشمند شده است و تا پایان شهریور همه ۱۶۹ مدرسه دولتی شاهین شهر به یک کلاس درس هوشمند تجهیز می‌شوند.

ناصر اسدی، در مجموع هزینه هوشمندسازی مدارس این شهرستان را بیش از ۱۳ میلیارد تومان بیان کرد و افزود: تا پایان امسال ۵۰ مدرسه شاهین شهر از سامانه پنل خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز مدرسه بهره‌مند خواهند شد.

رییس شورای آموزش و پرورش شاهین شهر و میمه گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید ۶ مدرسه جدید نیز در شاهین شهر به بهره برداری خواهد رسید.