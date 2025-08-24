به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان گفت: با از سرگیری عرضه سوخت در این جایگاه پس از یک دوره تعمیرات ازدحام برای سوخت گیری در دیگر جایگاه‌های بولوار امام خمینی (ره) مانند شهید عوض پور و جرون کاهش یافت و روند سوخت رسانی در این دو جایگاه نیز مناسب شد.

احمد سالاری فر در پاسخ به گلایه شماری از رانندگان به دلیلی شلوغی صف در جایگاه سامکو گفت: مسیر باریک منتهی به جایگاه و نوع معماری آن و قرارگیری در محله پر جمعیت الهیه جنوبی بندرعباس را از دلایل شلوغی عنوان کرد و افزود: در بازدید میدانی صبح امروز فقط همین جایگاه و کمی هم جایگاه پامرو در بلوار امام حسین شلوغ ارزیابی شد.

مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از رانندگان خواست برای سوخت گیری فقط به جایگاه‌های سامکو و پامرو مراجعه نکنند و به ۷ جایگاه دیگر که در سطح شهر بندرعباس فعالند مراجعه کنند.