مردم روستای یزدل آران و بیدگل طبق یک سنت قدیمی در آخرین روز‌های ماه صفر با پای پیاده مسیر ۵ کیلومتری روستای خود تا حرم امام زاده بی بی زینب یزدل طی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اهالی روستا در قالب دسته‌های عزاداری، سینه زنی و زنجیر زنی مسیر حرکت خود را تا امام زاده بی بی زینب ادامه داده و سپس با اقامه عزا شهادت امام رضا (ع) را خدمت خواهر ایشان تسلیت می‌گویند.

مردم روستای یزدل نیز با برپایی موکب‌هایی از عزاداران محمد آباد پذیرایی می‌کنند.

روستای محمد آباد با ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت در ۱۵ کیلومتری مرکز آران و بیدگل واقع است.