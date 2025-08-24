پخش زنده
هیئت سوگواری دهه پایانی ماه صفر در حسینیه و آرامگاه خیران بزرگ اصفهانی، علی و حسین همدانیان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دراین مراسم با حضور پرشور عزاداران و زیرنظر مؤسسه خیریه همدانیان، در فضایی آکنده از عشق به اهل بیت (ع) همراه بود.
این آیین، در ادامه سنت دیرینه خیران بزرگ اصفهان، علی و حسین همدانیان برگزار میشود که علاوه بر خدمات گسترده اقتصادی و خیریهای، همواره بر ترویج آیینهای دینی و مذهبی در این مکان تأکید شده است.
مراسم عزاداری دهه پایانی صفر و بزرگترین جلسه هفتگی قرآن اصفهان، بنا بر وصیت برادران خیرهمدانیان، در حسینیه و آرامگاه این خاندان در حالی برگزار میشود که پس از دههها همچنان زنده و پابرجاست.