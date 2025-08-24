به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسن عباس‌نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: محیط‌بانان سرمحیط‌بانی انز‌ها در جریان اجرای طرح‌های احیاء و بازسازی آبشخور‌ها موفق به تصویربرداری مستقیم از دو قلاده پلنگ در بلندترین ارتفاعات فیروزکوه شدند.

وی افزود: ثبت حضور این گونه ارزشمند، نشان‌دهنده سلامت و غنای زیستگاه‌های طبیعی این منطقه است و پیش‌تر نیز محیط‌بانان در گشت‌های مکرر موفق به مشاهده پلنگ شده بودند.

عباس‌نژاد تأکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها و تأمین امنیت حیات‌وحش از مهم‌ترین اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست استان تهران است و استمرار حضور گونه‌هایی، چون پلنگ نتیجه تلاش مشترک نیرو‌های اجرایی و همکاری جوامع محلی است.

پلنگ، یکی از گونه‌های ارزشمند و نمادین حیات‌وحش ایران، نقش بسیار مهمی در حفظ تعادل محیط زیست طبیعی ایفا می‌کند. این جانور، به‌عنوان یک شکارچی در رأس زنجیره غذایی قرار دارد و با کنترل جمعیت گونه‌های مختلف جانوری، به سلامت و پایداری زیستگاه‌ها کمک می‌کند. به‌علاوه، حضور پلنگ نشانگر کیفیت و سلامت محیط زیست است و بقای آن در مناطق مختلف کشور، نشانه‌ای از وجود زیستگاه‌های طبیعی با کیفیت و حفاظت‌شده است.

در ایران، جمعیت پلنگ به‌دلیل تخریب زیستگاه‌ها، شکار غیرمجاز و کاهش منابع غذایی، با تهدیدات جدی مواجه بوده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که تعداد پلنگ‌های باقی‌مانده در کشور حدود چند صد قلاده است که بیشتر آنها در مناطق کوهستانی و جنگلی شمال غرب، زاگرس و برخی مناطق شرق کشور پراکنده‌اند. با این حال، تلاش‌های گسترده‌ای از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری جوامع محلی برای حفظ و افزایش جمعیت این گونه نادر در جریان است.

موفقیت اخیر در مشاهده و تصویربرداری دو قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه، نشانه مثبتی از بازگشت و ثبات این گونه در استان تهران است و امید می‌رود با ادامه حمایت‌ها و اقدامات حفاظتی، جمعیت پلنگ در کشور بیش از پیش افزایش یابد و این گنجینه طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شود.