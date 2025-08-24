پخش زنده
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی از حضور گسترده و موج جدید زائران خارجی در مشهد خبر داد و گفت: زائران خارجی از ۲۲ ملیت، در دهه آخر صفر به مشهد آمدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، سید جواد موسوی گفت : حضور زائران در مشهد مستلزم فراهم کردن زیرساختهای حمل و نقل و اسکان، تامین امنیت، برنامههای فرهنگی و زیارتی متناسب در زمان حضور زائران است.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود : در همین راستا فراهم کردن شرایط پروازی در مسیرهای رفت و برگشت توسط شرکتهای هواپیمایی و برنامه ریزی مناسب شرکتهای مجری خارجی برای حضور زائران در اربعین و دهه آخر صفر انجام شده است.
موسوی گفت : اجرای برنامههای متنوع و تاثیر گذار فرهنگی مذهبی در حرم مطهر رضوی و برنامهریزیهای صورت گرفته توسط دستگاهای عضو ستاد اجرایی خدمات سفر استان که با مدیریت و نظارت استانداری صورت گرفته ، در حضور و رضایتمندی زائران خارجی اثر گذار بوده است.
دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی افزود : مشارکت زائران خارجی در میزبانی از زائران اربعین و دهه آخر صفر از فعالیتهای قابل توجه و موثر این زائران بوده است.
موسوی گفت: زائران خارجی از کشورهای از جمله آلمان، استرالیا، فرانسه، سوئد، کانادا، چین، بحرین، عراق، عمان، کویت، تاجیکستان، پاکستان، ازبکستان، روسیه، هندوستان و افغانستان برای زیارت به مشهد الرضا (ع) آمدهاند.
وی با اشاره به اهمیت حضور زائران خارجی در مشهد گفت : بعد از جنگ ۱۲ روزه، بین کشورهای اسلامی به ویژه بین مردم مسلمان وحدت و یکپارچگی به وجود آمده و با امنیت پایدار و شرایط مهیا شده، زائران خارجی به صورت گروهی و خانوادگی در مشهد حضور پیدا کردهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی افزود : بیش از ۳۵ هزار زائر خارجی از اربعین تاکنون به مشهد مقدس مشرف شدهاند و میانگین حضور زائران خارجی حدود ۱۵ روز است که افزایش ماندگاری زائران را نشان میدهد.