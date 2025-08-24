به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در سالروز شهادت ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، زنان محله قدیمی نوغان مشهد در امتداد سنتی هزار و ۲۰۰ ساله با شاخه‌های گل از مسجد محله نوغان تا حرم مطهر رضوی عزاداری کردند و پس از رسیدن به حرم مطهر رضوی در رواق حضرت زهرا (س) اجتماع کردند.

قدیمی‌ترین مسجد محله نوغان مسجد امام رضا (ع) است که حدود ۱۲۴۲ سال پیش امام را در این مکان غسل و کفن کردند.به گواه تاریخ پس از شهادت امام رضا (ع) زنان محله نوغان اولین سوگوارانی بودند که در تشییع پیکر امام حاضر شدند و عزاداری کردند.

نوغان در گذشته یکی از مناطق چهارگانه ولایت توس بود که امام رضا (ع) در هجرتش از مدینه به توس به این منطقه پا نهاد، باتوجه به اینکه اغلب مردم این منطقه به پرورش کرم ابریشم مشغول بودند، آن را نوغان نامیدند و تا به امروز با گسترش سناباد قدیم که به نام مشهد تغییر کرد، به همین نام در اذهان عمومی ماندگار شده است.

محله نوغان کنونی نیز که بازمانده منطقه نوغان در گذشته بوده، تقریباً در جوار بارگاه منور رضوی قرار گرفته و یکی از محله‌های قدیم شهر مشهد است که بافت خود را حفظ کرده و کمتر دستخوش تغییر قرار گرفته است.