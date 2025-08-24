پخش زنده
مدیر پایگاه دستکندهای زیرزمینی سامن با اشاره به ضرورت حفظ و احیای سکونتگاه زیرزمینی سامن گفت: این سکونتگاه که قدمت آن به دوره اشکانی بازمیگردد، از شگفتانگیزترین دستکندهای ایران شناخته میشود که شبکهای گسترده از فضاهای معماری دستساز شامل اتاقها، راهروها و فضاهای آیینی را در زیر زمین دربرگرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما علی خاکسار مدیر پایگاه دستکندهای زیرزمینی سامن گفت: این سکونتگاه زیرزمینی به دلیل ساختار پیچیده و معماری منحصربهفرد خود، همواره مورد توجه باستانشناسان و گردشگران بسیاری قرار گرفته است. محوطه شامل بخشهای گوناگونی همچون اتاقهای مسکونی، معابر ارتباطی، فضاهای مذهبی و آیینی و نیز سیستمهای دستکندی مرتبط با قناتهاست که همگی گواه بر زندگی اجتماعی و فرهنگی غنی مردمان آن دوره هستند.
احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، نیز در این بازدید ضمن اشاره به اهمیت حفظ و احیای این میراث ارزشمند، مطالبات و مشکلات اصلی مربوط به دستکند سامن را مطرح کرد.
او افزود: پاکسازی و لایروبی قناتهای مرتبط برای حفظ پایداری و عملکرد سیستمهای آبی محوطه است.
آریایینژاد تصریح کرد؛ انجام مطالعات و بررسیهای لازم جهت پیادهراهسازی محوطه به منظور ایجاد دسترسی آسان و ایمن برای بازدیدکنندگان، اجرای شبکه فاضلاب شهری سامن برای جلوگیری از آسیب به محوطه زیرزمینی و ارتقاء بهداشت محیطی. جمعآوری شبکههای خدمات شهری از محدوده دستکند نیز به منظور حذف عوامل مخل بصری و فیزیکی از حریم اثر تاریخی از جمله این موارد است.
در پایان این بازدید، مقرر شد که موضوعات مطرح شده با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی ذیربط به طور جدی پیگیری شود تا زمینه برای حفاظت هرچه بهتر از این اثر تاریخی بیهمتا و معرفی شایسته آن به گردشگران فراهم آید. این اقدامات نه تنها به حفظ میراث فرهنگی کشور کمک میکند، بلکه میتواند سامن و شهرستان ملایر را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری تاریخی تبدیل کند.