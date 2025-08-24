امنیت حرم مطهر رضوی در دهه پایانی ماه صفر و سالروز شهادت امام رضا (ع)، در قالب چهار لایه از مرز تا حرم مطهر رضوی تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: لایه نخست تامین امنیت، با فعالیت مرزبانی استان در مرز‌ها آغاز و پس از آن امنیت در مناطق شهری و تردد‌های جاده‌ای تا مشهد، توسط عوامل انتظامی تامین شده است.

امیرالله شمقدری افزود: سپاه پاسداران و اداره کل اطلاعات، سومین لایه تامین امنیت از حرم رضوی را در کلانشهر مشهد برعهده دارند و پس از آن در چهارمین لایه، یگان حفاظت حرم با پشتیبانی دیگر نهاد‌های امنیتی استان حفاظت از بارگاه رضوی را در این روز‌ها عهده‌دار است.

وی ادامه داد: با رصد و اشراف اطلاعاتی و همچنین به مدد هم افزایی نهاد‌های امنیتی خراسان رضوی، تاکنون گزارشی از اتفاق یا رویداد خاص امنیتی در استان و مشهد گزارش نشده است.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: صبح امروز، یکشنبه آخرین جلسه شورای تامین استان با حضور علی اکبر پورجمشیدیان، قائم مقام و معاون امنیتی وزیر کشور برای بررسی آخرین اقدامات درخصوص برگزاری باشکوه و امن آیین سوگواری امام رضا (ع) برگزار شد.

شمقدری ادامه داد: معاون امنیتی وزیر کشور هم در دو روز گذشته از مواکب، جاده ها، مراکز حفاظتی شهری و مراکز پایش امنیت خراسان رضوی بازدید کرد و در جریان اقدامات امنیتی برای استان و مشهد قرار گرفت.

تاکنون بیش از پنج میلیون زائر طی ۱۰ روز گذشته برای حضور در آیین‌های سوگواری دهه آخر صفر وارد مشهد شده‌اند که حدود نیم میلیون نفر از این تعداد زائران پیاده و ۳۵ هزار نفر نیز زائران خارجی از ۲۰ ملیت مختلف هستند.