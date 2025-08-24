خانم وحیدی از سال ۹۷ با مربی گری فوتبال، امروز با استعداد یابی و پرورش تیم‌های پایه توانسته مدرسه فوتبال را در خراسان شمالی راه اندازی کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ در بین بانوان موثر در عرصه‌های مختلف جامعه، به نامی برخوردیم که در حوزه استعدادیابی فوتبال و پرورش تیم‌های پایه، سرآمد است:

خانم سمیرا وحیدی یکی از بانوان موفقی است که با استعداد یابی نوجوانان در زمینه ورزش فوتبال تیم فوتبال خراسان شمالی را تشکیل کند.

۲۷ هزار ورزشکار بیمه شده در خراسان شمالی وجود دارد که از این تعداد پنج هزار و ۷۳۴ نفر خانم و مابقی آقا هستند.

خراسان شمالی دارای ۵۰ هیات ورزشی است و ۲۲۲ فضای ورزشی برای ورزشکاران در استان وجود دارد.