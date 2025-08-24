استاندار خوزستان گفت: هفته دولت، جلوه‌ای درخشان از تجلی اراده ملتی است که در پرتو وفاق ملی و وحدت کلمه، دشمنان را ناکام گذاشته و عزم خود را برای ساختن ایرانی آبادتر جزم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی زاده روز یکشنبه به مناسبت بزرگداشت هفته دولت اظهار کرد: فرا رسیدن هفته دولت را گرامی داشته و برای تمامی خدمتگزاران صدیق نظام، به ویژه همکارانم در بدنه دولت و مردم غیور و فهیم استان خوزستان آرزوی توفیق روزافزون و بهره‌مندی از نور هدایت و کرامت آن امام همام را دارم.

وی افزود: دولت وفاق ملی با پیروی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری و به تاسی از خط مشی دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محبوب و مردمی، با درنوردیدن اختلاف‌ها و پیوند دادن تمامی جناح‌ها، اقوام و جریان‌ها در پشت پرچم عزت ایران، نمادی باشکوه از همبستگی را به نمایش گذاشته است.

استاندار خوزستان ادامه داد: این یکپارچگی، همان عاملی بود که در آزمون سخت تجاوز ۱۲ روزه رژیم متجاوز صهیونیستی، به‌صورت حماسه‌ای از استقامت، پایداری و اتحاد بین تمامی آحاد ملت ایران تجلی یافت و جهان را به حیرت واداشت.

وی تصریح کرد: در استان خوزستان، این عزم ملی به بار نشسته و دستاورد‌های چشمگیری در طول یکسال گذشته محقق شده است که از آن جمله می‌توان به کسب رتبه نخست تولید گندم و شکر در کشور با تولید ۱.۵ میلیون تن گندم و ۸۰۰ هزار تن شکر، آماده‌سازی بستر فعالیت صنایع پتروپالایش با سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلار و تکمیل چهار زنجیره اصلی صنعتی، مطالعه ۲۴۰ طرح سرمایه‌گذاری، اخذ مجوز برای تأسیس سه شهرک صنعتی جدید و کسب رتبه اول جذب سرمایه‌گذاری خارجی، صدور ۴۵۰ پروانه بهره‌برداری و ایجاد بیش از ۱۴ هزار فرصت شغلی مستقیم، احداث و آغاز ساخت ۱۴۱ باب مدرسه با ۶۰۰ کلاس درس اشاره کرد.

موالی زاده یاداور شد: همچنین تحقق تعهد اشتغال با ایجاد ۷۱ هزار فرصت شغلی با راست‌آزمایی ۹۹ درصد، انعقاد ۱۴۰ قرارداد سرمایه‌گذاری صنعتی جدید، احیای بیش از سه میلیون نخلستان از طریق رهاسازی حقابه و رفع موانع مالکیت هزاران واحد مسکونی پس از ده‌ها سال، پرداخت بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران و ۱۰۰ درصد مطالبات کلزاکاران و افزایش قابل توجه اعتبارات عمرانی و زیربنایی در سراسر استان از دیگر دستاورد‌های دولت در یک سال گذشته است.

وی تاکید کرد: این دستاوردها، تنها بخشی از خدمات دولت به مردم شریف خوزستان است که مرهون تلاش جمعی و اعتماد متقابل بین ملت و دولت است.

استاندار خوزستان خاطر نشان کرد: امیدواریم در ادامه این مسیر، با استعانت از الطاف الهی و بهره‌گیری از همان وحدت و همدلی، شاهد تحقق هرچه بیشتر آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت و آبادانی روزافزون استان عزیزمان خوزستان باشیم.