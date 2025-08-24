پخش زنده
امروز: -
در سالروز شهادت امام رضا(ع) مراسم عزاداری و سوگواری در حسینیه امامزاده یحیی همدان برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به مناسبت سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، مراسم پرفیض عزاداری با حضور خادمیاران رضوی و جمعی از عاشقان اهلبیت(ع) در حسینیه امامزاده یحیی (ع) شهر همدان برگزار شد.
این مراسم با حضور پرشور مردم مؤمن و ولایتمدار همدان، همراه با نوای مرثیهسرایان اهلبیت همراه بود و فضای حسینیه را آکنده از عطر محبت و ارادت به امام هشتم کرد.