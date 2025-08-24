استاندار مرکزی از افتتاح و بهره برداری نهصد و هشتاد و هشت طرح عمرانی و اقتصادی با ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در نشستی خبری اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: از مجموع طرح‌هایی که برای هفته دولت درنظر گرفته شده است، ۹۲۲ طرح افتتاح و کلنگ ۶۶ طرح برای شروع عملیات اجرایی به زمین زده می‌شود.

مهدی زندیه وکیلی در آستانه هفته دولت، سرمایه گذاری طرح‌های امسال هفته دولت را ۶۰ هزار میلیارد تومان دانست که ۱۵ هزار میلیارد تومان اختصاص به طرح‌های عمرانی و ۴۵ هزار میلیارد تومان به طرح‌های اقتصادی اختصاص دارد.

او با بیان اینکه اکثر طرح‌های افتتاحی شامل طرح‌های تولید انرژی است، گفت: صنعت، عمران، مسکن، راه، کشاورزی و مدرسه بخش دیگری از طرح‌ها را شامل می‌شود.

استاندار با اشاره به اینکه بیشترین طرح‌ها در شهر‌های شازند، اراک و ساوه است، افزود: این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم زیادی را فراهم می‌کند.

او در ادامه با اشاره به فعالیت یک ساله دولت گفت: در این مدت در تلاش برای رفع نیاز‌های اساسی مردم بودیم و با وجود تلاش‌ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله است و از مردم برای همراهی با فرزندان خود در استانداری در این مدت قدردانی می‌شود.