در راستای افزایش پایداری ارتباطات مخابراتی در مواقع بروز ناترازی یا قطع برق، عملیات بهینه‌سازی تغذیه نیروی مراکز پرظرفیت در استان خوزستان با موفقیت به اجرا درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل مخابرات خوزستان گفت : این عملیات در دو مرکز مهم استان، شامل مرکز شهید روغنی‌زادگان اندیمشک و مرکز مخابراتی فردوسی دزفول، با نصب و راه‌اندازی ۲۴ سل باطری ۳۰۰ آمپری در هر مرکز انجام شد. برای اجرای این طرح در هر مرکز، اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته است.

فلاحی افزود : هدف اصلی این پروژه، افزایش پایداری ارتباطات شبکه مخابراتی استان در حوزه‌های تلفن ثابت، تلفن همراه و دیتا به‌ویژه در شرایط بحرانی و قطعی برق است.

این عملیات با پیگیری مستمر و تلاش شبانه‌روزی کارشناسان و تیم‌های عملیاتی، نگهداری و پشتیبانی نیروی شبکه مخابرات منطقه خوزستان به سرانجام رسید و گامی مؤثر در جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارتباطی در استان محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ عملیات بهینه سازی تغذیه نیرو و نصب و راه اندازی باطری برای ۴ مرکز تلفن دیگر پرظرفیت استان از جمله مرکز مخابراتی آزادگان رامهرمز و مراکز امام خمینی، علامه و آزادی شهرستان اهواز نیز در دست پیگیری و اجرا می‌باشد.