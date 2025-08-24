مدیر کل میراث فرهنگی استان همدان گفت: همدان فرهنگ، تاریخ و تمدن را در درون خود جای و بزرگان بسیاری را پرورش داده است و ما باید تلاش کنیم همدان را در سطح بین المللی معرفی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن معصوم‌علیزاده در آیین رونمایی از پوستر همایش بین المللی هگمتانه با اشاره به آغاز هفته همدان و اهمیت معرفی این شهر در سطح بین‌الملل، گفت: با برگزاری همایش بین‌المللی هگمتانه، میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ، تاریخ و تمدن هستیم و امیدواریم این کار را به بهترین نحو به سرانجام برسانیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود : همدان به عنوان مهد تمدن و خاستگاه بزرگانی چون ابن‌سینا، همواره مورد توجه بوده است.

وی با بیان اینکه در آستانه روز پزشک، شاهد برگزاری مراسم ویژه‌ای در آرامگاه بوعلی سینا بودیم، گفت : هر ساله به پاس گرامیداشت یاد و خاطره همه عزیزانی که در حوزه پزشکی زحمت کشیده‌اند، مراسمی را با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در آرامگاه شیخ‌الرئیس ابوعلی سینا برگزار می‌کنیم و امسال نیز این مراسم باشکوه ، با حضور مسئولان استان و جمعی از پزشکان برگزار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود : بوعلی سینا کسی بوده است که هم در طب و هم در سایر علوم، واقعاً سرآمد و پیشرو بوده و اقدامات بسیار خوبی در دنیا انجام داده است و هدف ما از برگزاری این مراسم‌ها، معرفی هر چه بهتر همدان و ظرفیت‌های بی‌نظیر آن است.

معصوم‌علیزاده با بیان اینکه در این ایام، برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است، گفت : یکی از مهمترین اقدامات، اعلام رایگان بودن بازدید از تمامی اماکن و موزه‌های ما برای تمامی گردشگران و علاقه‌مندان است. این فرصتی است تا همگان بتوانند از نزدیک با گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی همدان آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه در کنار بزرگداشت روز پزشک، شاهد یک رویداد بزرگ دیگر بودیم، افزود : در راستای ثبت جهانی هگمتانه ، از پوستر همایش بین‌المللی هگمتانه رونمایی شد و این یک اتفاق بزرگ و بسیار ارزشمند برای همدان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت : این ثبت جهانی به معرفی همدان در سطح بین‌المللی کمک کرد و ما باید تلاش کنیم همدان که فرهنگ، تاریخ و تمدن را در درون خود جای داده و بزرگان بسیاری را پرورش داده است را به خوبی به همگان معرفی کنیم.

معصوم‌علیزاده با بیان اینکه «همایش بین‌المللی هگمتانه» رویدادی با ابعاد ملی و بین‌المللی خواهد بود، افزود : برای اجرای این همایش بزرگ و معرفی ظرفیت‌های آن در سطح کشور، شورای سیاست‌گذاری ملی با محوریت وزیر میراث فرهنگی، استاندار و سایر مسئولان تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان نیز، شورای سیاست‌گذاری به ریاست استاندار و با مشارکت تمامی دستگاه‌ها فعالیت خواهد کرد گفت: دقیقاً همانند رویکردی که در ثبت جهانی هگمتانه داشتیم، امیدواریم با هم‌افزایی و همکاری تمامی نهادها، این کار بزرگ را نیز در سال ۱۴۰۵ به بهترین نحو به سرانجام برسانیم و همدان میزبان شایسته‌ای برای تمامی علاقه‌مندان به فرهنگ، تاریخ و تمدن باشد.