مردم مومن و ولایتمدار آذربایجان شرقی در شهادت ضامن آهو امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،همزمان با آخرین روز از ماه صفر سالروز شهادت امام هشتم شیعیان امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی به سوگ نشستند و بر سر و سینه زدند.

هیئت‌های عزاداری در مناطق مختلف استان از صبح امروز با حضور در مراکز شهر‌ها، مساجد و تکایا سینه زنی، زنجیرزنی و نوحه سرایی کرده و در مظلومیت امام مهربانی‌ها ثامن الائمه (علیه السلام) به عزاداری پرداختند.