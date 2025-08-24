پخش زنده
مراسم بزرگداشت نخستین روز هفته دولت در شهرستانهای مختلف گیلان با حضور مسئولان و مردم غیور استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز با آغاز هفته دولت، آیینهای مختلفی شامل گلباران مزار شهدا ، دیدار با خانوادههای فرزندان گلگون کفن گیلان و همچنین گرامیداشت این هفته با برگزاری نشستهایی با مسئولان شهرستانها، برای گرامیداشت شهدای هفته دولت و تبیین دستاوردههای دولت با اعلام طرحهای عمرانی، رفاهی، اشتغالزایی و خدمات رسان که در این هفته در شهرستانهای گیلان به بهره برداری میرسد برگزار شد.