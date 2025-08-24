آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان آیین گرامیداشت آغاز هفته دولت در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ امروز با آغاز هفته دولت، آیین‌های مختلفی شامل گلباران مزار شهدا ، دیدار با خانواده‌های فرزندان گلگون کفن گیلان و همچنین گرامیداشت این هفته با برگزاری نشست‌هایی با مسئولان شهرستان‌ها، برای گرامیداشت شهدای هفته دولت و تبیین دستاورده‌های دولت با اعلام طرح‌های عمرانی، رفاهی، اشتغالزایی و خدمات رسان که در این هفته در شهرستان‌های گیلان به بهره برداری می‌رسد برگزار شد.