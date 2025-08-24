به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان با عنوان «جام فردخت» برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف انتخاب اعضای تیم استان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور به میزبانی هیأت شمشیربازی آبادان در اسلحه اپه برگزار شد.

در این رقابت‌ها، مارینا نادک زاده، زهرا اصلاح چی از دزفول و آریسا اکبری دزدرانی و آلا حسین پور از خرمشهر با درخشش خود توانستند مجوز حضور در مسابقات قهرمانی کشور را کسب کنند.

مسابقات کشوری از ۵ تا ۱۰ شهریور در کرمانشاه برگزار می‌شود.