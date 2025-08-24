پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن میگه از زمان ابلاغ قانون جوانی جمعیت تا به حال به ۹۵ هزار خانواده مشمول قانون جوانی جمعیت زمین رایگان واگذار کردیم که از این میزان ۱۸ هزار قطعه آن مربوط به دولت چهاردهم بوده؛ به گفته آقای رضایی تا پایان شهریور ماه امسال هم تعداد دیگری از این مشمولان زمینهای خود را تحویل خواهند کرد.