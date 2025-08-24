به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آتش سوزی در سطح وسیعی از پوشش گیاهی جنگل‌های روستای بکان اقلید و دشتک مرودشت که از دیروز آغاز شده است همچنان ادامه دارد.

نیرو‌های مردمی و منابع طبیعی برای مهار آتش در منطقه حضور دارند، اما پوشش گیاهی، حجم زیاد آتش و سخت گذر بودن منطقه، عملیات مهار را با مشکل رو‌به‌رو کرده است.

محل آتش سوزی زیستگاه اصلی خرس‌های قهوه‌ای است و حیات این حیوان کمیاب به خطر افتاده است.

پوشش گیاهی منطقه جنگل‌های روستای بکان اقلید و دشتک مرودشت شامل بنه، کهکم و بادام است.