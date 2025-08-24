درگذشت مادر شهیدان زمانی ثانی در مرند
مادر شهیدان سید مرتضی و سید هادی زمانی ثانی از شهدای دوران هشت سال دفاع مقدس در مرند درگذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حاجیه خانم نرجس خاتون اسدالهزاده مادر شهیدان سید مرتضی و سید هادی زمانی ثانی بر اثر کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
پیکر این مرحومه روز یکشنبه دوم شهریور ماه تشییع و در باغ رضوان مرند به خاک سپرده می شود.
سید هادی زمانی ثانی در پانزدهم مهرماه سال ۱۳۶۱ در منطقه سومار و سید مرتضی زمانی ثانی در بیستم دی ماه سال ۱۳۶۵ در آبادان به درجه رفیع شهادت نایل شدند.