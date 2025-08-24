به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت : در پی حفاری یکی از کشاورزان در روستای بنه حاجات دزفول و همچنین حفاری بدون هماهنگی بیل میکانیکی پیمانکار اداره راهسازی برای پروژه تعریض جاده در مسیر لالی - تراز باعث قطعی شبکه فیبر نوری و اختلال در ارتباطات مخابراتی ۷ روستا از بخش حتی لالی شد.

فلاحی افزود : بر اساس این خبر پس از اطلاع و حضور سریع کارشناسان، تیم عملیاتی نگهداری شبکه فیبر و مدیریت مخابرات دزفول و تأمین کردن تجهیزات فنی با حفاری و انجام عملیات مفصل‌بندی، فیبر نوری صدمه دیده در روستای بنه حاجات دزفول، ترمیم و رفع خرابی شد.

همچنین با حضور تیم‌های شبکه لالی و عملیاتی و نگهداری فیبر نوری دسترسی شبکه و با حضور و نظارت رئیس مخابرات لالی؛ پس از تأمین تجهیزات و با اجرای دو مورد حفاری عرضی به میزان ۳۵۰ متر و تغییر مسیر فیبرنوری لالی به تراز و با انجام عملیات مفصل‌بندی و بهینه‌سازی، خرابی فیبر نوری صدمه دیده ترمیم شد.

با وصل شدن شبکه فیبرنوری در این دو نقطه و مسیر، اختلال و قطعی پیش آمده مرتفع شد و ارتباطات مخابراتی روستای بنه حاجات دزفول و ۷ روستای بخش حتی لالی شامل: سایت همراه اول روستا‌های قلعه‌میدان، تراز، طاهرآباد، شاه‌نشین، چم‌حاجیان،‌های هزارگزی و بنه جان‌محمد نیز مجددا به حالت پایدار بازگشت و در مدار شبکه قرار گرفت.

مخابرات منطقه خوزستان از کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها درخواست کرد، پیش از هرگونه فعالیت و حفاری، به منظور عدم آسیب به زیرساخت فیبرنوری و تجهیزات مخابراتی زیرزمینی، با مخابرات منطقه خود هماهنگی لازم را به عمل بیاورند تا اینچنین شاهد صدمه دیدن زیرساخت شبکه و تجهیزات مخابراتی زیرزمینی و اختلال در ارتباطات مردم نباشیم.