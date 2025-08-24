

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آب‌های آرام قهرمانی جهان در میلان ایتالیا در حال برگزاری است

علی آقامیرزایی ظهر امروز یکشنبه در فینال c به مصاف رقبایی از اوکراین، سوئد، آمریکا، ازبکستان، کانادا، انگلیس، لیتوانی و بلغارستان رفت و در پایان با زمان ۱:۴۵.۶۲ دقیقه در رده هفتم فینال C قرار گرفت.

وی در مجموع با برگزاری فینال A و B مسابقات، بیست و پنجم شد.

در این رقابت نمایندگان اوکراین، سوئد و لیتوانی اول تا سوم شدند