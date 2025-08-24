به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای خدمت، بر تداوم عهد مسئولان با مردم تأکید کرد.

وی با اشاره به همزمانی نخستین روز هفته دولت امسال با مناسبت شهادت امام رضا (ع) و الهام از سیره رضوی گفت: در این مکان مقدس، گلزار شهدای والامقام بوشهر، بار دیگر اعلام می‌کنیم که بر پیمان خود با مردم یعنی برخورد صادقانه، شفاف و خدمتگزاری صمیمانه پایبند هستیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه «اعتماد ملت، بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی دولت وفاق ملی است» افزود: مردم همواره پشتیبان انقلاب اسلامی بوده‌اند و به پشتوانه همین همراهی، بر دشمن متجاوز غلبه کرده‌ایم. امسال هفته دولت با شعار ۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع فرصتی ارزشمند برای نمایش انسجام، اتحاد و قدرت ملی است.

زارع تأکید کرد: با بیان صادقانه دستاورد‌ها و خدمات، می‌توان اعتماد عمومی را تقویت و پیوند دولت و ملت را تحکیم کرد که این خود از مظاهر قدرت ملی است.