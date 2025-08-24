نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از بهسازی و روکش آسفالت اتوبان پیامبر اعظم (ص) با هزینه‌ای بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز شهسواری با بیان اینکه ۲۷۹ کیلومتر از اتوبان پیامبر اعظم (ص) از تبریز تا زنجان روکش آسفالت و بهسازی خواهد شد گفت: بهسازی و روکش آسفالت اتوبان در ۳ قطعه شامل قطعه تبریز - بستان آباد، بستان آباد - هشترود و هشترود - زنجان خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: قطعه اول تمام شده و قطعه دوم هم در حال اتمام است و تا ۲ هفته آینده قطعه سوم شروع خواهد شد.