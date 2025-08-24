به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سیدمحمود میرفیضی با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مبارزه جدی و همه جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی هندیجان با اقدامات خاص پلیسی موفق به شناسایی ۵ انبار دپوی کالای قاچاق در این شهرستان شدند.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی به عمل آمده تعداد ۱۱۷ دستگاه انواع کالای خانگی قاچاق و فاقد هرگونه مجوز گمرکی و قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان بیان داشت: کارشناسان ارزش کالای مکشوفه را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند که در این رابطه یک متهم پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.