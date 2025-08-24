

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ بسکتبال ابتدا ۳۱ تیر را به عنوان آخرین مهلت برای تسویه حساب تیم‌ها در نظر گرفت، اما با توجه به جنگ تحمیلی در ایران و نابسامانی‌های ایجاد شده، این زمان را تا ۱۵ مرداد تمدید کرد.

ذوب آهن در این فاصله زمانی هیچ اقدامی برای تسویه حساب با بازیکنان و مربیان فصل قبل انجام نداده است به همین دلیل سازمان لیگ بسکتبال به صورت رسمی امتیاز لیگ برتری این تیم را سلب کرده است.

ذوب آهن فصل گذشته حضور نامنظمی در لیگ برتر داشت طوریکه دو هفته بعد از آغاز فصل وارد مسابقات شد و در طول فصل نتوانست مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیانش را پرداخت کند.