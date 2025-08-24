نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خرما باید متناسب با تلاش‌های نخلداران باشد، گفت: قیمت واقعی خرما باید به سود کشاورزان شادگانی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هاشم خنفری اظهار کرد: قیمت خرما باید به نفع کشاورزان باشد و این قیمت باید با در نظر گرفتن همه جوانب بازار به شکلی مدیریت شود که به سود کشاورز باشد.

وی ادامه داد: تعیین قیمت خرما با آنالیز واقعی موردنظر کشاورزان، کارشناسان، اتحادیه و اصناف صورت گیرد و این مطالبه بحق نخلداران و کشاورزان است.

خنفری ادامه داد: نخلداران زحمتکش شادگانی با سختی‌های فراوان در زمینه تولید خرما فعالیت می‌کنند و همه وظیفه داریم که حمایت لازم را از آنها داشته باشیم.

وی بیان کرد: باید خرما با قیمت مناسبی از کشاورزان شادگانی خریداری شود که علاوه بر هزینه‌های تولید، بتواند مخارج زندگی آنان را تأمین کند. قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که سود اصلی نصیب کشاورزان شود.