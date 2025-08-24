مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: دو هزار واحد مسکن و ۱۴ طرح هادی و آسفالت معابر روستایی درهفته دولت بهره برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ هادی زارعی با بیان اینکه نگهداری طرح هادی اعتباری ندارد گفت: یکی از دغدغه‌ها در اجرای طرح هادی، نگهداری و مراقبت از طرح‌ها است، هزینه‌های بسیار زیادی برای اجرای طرح هادی صرف می‌شود و انتظار می‌رود دهیاران و روستاییان در حفاظت از این طرح‌ها کوشا باشند.

وی افزود: متاسفانه مشاهده می‌شود آسفالت و زیرساخت‌های ایجاد شده برای آبادی و عمران روستا‌ها بر اثر بی توجهی ساکنان روستا‌ها و رهاسازی پساب‌ها تخریب شده و از بین رفته است.

تکمیل بیش از دو هزار واحد مسکن روستایی

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در ادامه گفت: ۲ هزار و ۶۲ واحد مسکن روستایی استان با هزینه کرد ۶ هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال تکمیل و آماده تحویل است.

زارعی سهم استان از تسهیلات طرح ویژه مسکن روستایی را پنج هزار و ۵۰۰ واحد عن ان کرد و گفت: از این تعداد پنج هزار واحد در مناطق روستایی و ۵۰۰ واحد در مناطق شهری زیر ۲۰ هزار نفر است.

به گفته وی در خراسان‌شمالی بیش از ۱۱۰ هزار واحد روستایی وجود دارد که تاکنون ۶۵ هزار واحد آن مقاوم سازی شده است.

خراسان شمالی بیش از ۷۲۰ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد.