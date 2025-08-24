مهدی قزلی نویسنده و گردآورنده کتاب «قرار با خورشید» در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود: این اثر با محوریت ۲۰ روایت از ۲۰ نویسنده معاصر منتشر شده است.

وی گفت: این اثر تلاش دارد نسبت امروز انسان با امام رضا (ع) را در زندگی جاری نشان دهد.

وی با بیان اینکه این کتاب همچون یک «زیارت‌نامه دسته‌جمعی» طراحی شده افزود: هر نویسنده نماینده بخشی از مردم است که از منظر خود به گفت‌و‌گو با امام رضا (ع) پرداخته است.

این نویسنده گفت: «قرار با خورشید» تلاشی اخوانی و جمعی است تا خواننده با هر حال و شرایطی که دارد، بخشی از روایت‌ها را در خود باز یابد و تجربه‌ای تازه از زیارت قلبی و معنوی داشته باشد.

قزلی افزود: برخلاف آثار مشابه که اغلب با نثر ادبی یا بازنویسی تاریخی همراه است، این کتاب روایت‌هایی امروزی و مردمی را دربر گرفته و مخاطب می‌تواند حال خوش یا ناخوش خود را در صفحه‌ای از این اثر پیدا کند.

کتاب «قرار با خورشید» در ۲۰۰ صفحه و در انتشارات به نشر منتشر شد.

مهدی قزلی دبیر اجرایی جایزه‌های ادبی جلال آل احمد، پروین اعتصامی، ملک الشعرای بهار و جشنواره‌های فیلم فجر را نیز در دوره‌های متوالی از سال ۱۳۹۳ بر عهده داشته است.

قصه کربلا، فصل باران، پنجره‌های بسته، شریان مکران و همپای مسافر اردیبهشت از آثار این نویسنده است. وی در حال حاضر رئیس خانه شعر و ادبیات است.