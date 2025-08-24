به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در آیین کلنگ‌زنی ۱۸ مدرسه با تاکید بر اهمیت توسعه فضا‌های آموزشی در کشور اظهار کرد: دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور در سطح ملی یک نهضت بی‌نظیر در حوزه تعلیم و تربیت و عدالت آموزشی آغاز کرده‌اند که در تاریخ ایران کم‌سابقه است.

وی افزود: رئیس‌جمهور با باور قلبی به این نهضت در عمل نیز پای کار ایستاده و برای ما نیز تکلیف است که در این مسیر نقش‌آفرینی کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی گفت:شایسته است در نهضت مدرسه‌سازی این استان در ردیف نخست استان‌های کشور قرار گیرد و در تحقق عدالت آموزشی پیشگام باشد.

سرمست با بیان اینکه پیشرفت هر جامعه‌ای مرهون نظام آموزش و پرورش کارآمد است گفت: اگر به دنبال عمران، آبادانی و توسعه پایدار هستیم باید برای تربیت نسل آینده همت کنیم چرا که آینده کشور در گرو فرزندان امروز است.

وی خطاب به مدیران آموزش و پرورش تاکید کرد: ایجاد فضا‌های آموزشی تنها بخشی از مسیر است و باید در کنار آن به ارتقای کیفیت آموزش نیز توجه ویژه داشت. استفاده از فناوری‌های نوین و الگو‌های جدید آموزشی برای تربیت نسلی آگاه و توانمند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به ظرفیت‌های معدنی منطقه ورزقان اشاره کرد و گفت: در این منطقه معادن غنی مس و طلا وجود دارد و انتظار می‌رود این واحد‌ها به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کرده و بخشی از توان خود را در حوزه مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی به کار گیرند.

وی افزود: در سایه این نگاه می‌توان پایه‌های توسعه پایدار را در استان تقویت کرد.

وی ادامه داد: با توجه به صنعتی و معدنی بودن آذربایجان شرقی احداث هنرستان‌های جوار صنعت از اولویت‌های استان به شمار می‌رود. پیگیری‌های لازم برای ایجاد هنرستان در جوار مجتمع مس انجام شده تا نیروی انسانی ماهر و موردنیاز صنایع از میان جوانان همین منطقه تربیت و جذب بازار کار شود.

سرمست گفت: تمرکز مدیریت استان بر توسعه فضا‌های آموزشی در شهرستان‌ها به‌ویژه ورزقان است تا جوانان منطقه بتوانند از فرصت‌های برابر آموزشی برخوردار شوند و استعداد‌های آنان در مسیر توسعه و پیشرفت کشور شکوفا گردد.