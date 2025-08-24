خادمیاران رضوی به همراه خدام حرم بانوی کرامت از مسجد امام حسن عسگری (ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) دسته عزا تشکیل دادند و به ساحت بانوی کرامت عرض ارادت نمودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خادمیاران رضوی استان قم به مناسبت شهادت امام رضا (ع) دسته عزاداری تشکیل دادند و با حرکت از مسجد امام حسن عسگری تا صحن امام رضا حرم مطهر بانوی کرامت در روز شهادت امام رضا (ع) سوگواری کردند و عرض ارادتی به بانوی کرامت نمودند.

همچنین حرم مطهرشاهد حضور دسته‌های عزاداری از استان‌های مختلف بود و مردم با دسته‌های عزاداری از شهر‌های گوناگون وارد حرم مطهر می‌شدند و ضمن عرض ارادت به ساحت حضرت معصومه (س)، و در روز شهادت ثامن الحجج علی ابن موسی ابن الرضا عزاداری و سوگواری می‌کردند.