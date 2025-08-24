به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ رضا ایزدفر گفت: متخصصان موسسه خیریه محکم روزانه ۴۰ کودک ویزیت می‌کنند و بر اساس برنامه‌ریزی تا پایان هفته ۳۲۰ کودک معاینه خواهد شد.

به گفته ایزد فر علاوه بر ویزیت، روزانه حدود پنج عمل جراحی تخصصی کودکان نیز در بیمارستان‌های امام حسن (ع) و امام علی (ع) بجنورد انجام می‌شود.

مدیر اجرایی موسسه خیریه محکم در خراسان‌شمالی اضافه کرد: یک فوق تخصص ارتوپدی اطفال نیز در تیم درمانی محکم به کودکان دارای ناهنجاری مادرزادی خدمات ارایه می‌دهد و قرار است تا پایان هفته ۲۵۰ کودک دیگر را ویزیت کرده و در صورت نیاز، برای آنان زمان عمل جراحی تعیین شود.

ویزیت بیماران هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد انجام می‌شود و عمل‌های جراحی نیز صبح‌ها از ساعت هشت تا ۱۴ در بیمارستان‌های امام حسن (ع) و امام علی (ع) صورت می‌گیرد.

خدمات این موسسه خیریه برای کودکان با ناهنجاری‌های مادرزادی با پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی به صورت رایگان ارایه می‌شود.