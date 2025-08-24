



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم وداع با شهید مدافع امنیت، شهید سجاد جوکار در سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام در یادمان شهدای گمنام شهر صدرا در حال برگزاری است .

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید فردا دوشنبه ۳شهریورماه ساعت ۹صبح در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام برگزار می‌شود .

شهید استواریکم سجاد جوکار از کارکنان خدوم یگان ویژه استان سیستان و بلوچستان بود که در حین انجام وظیفه در ماموریت دچار سانحه شد و به شهادت رسید .

این شهید والامقام اصالتا اهل شهرستان بیضا و ساکن شهر صدرا است.