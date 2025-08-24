مشاهده و تصویر برداری از دو قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و تصویربرداری از دو قلاده پلنگ در ارتفاعات شهرستان فیروزکوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: در پی اجرای طرحهای احیا و بازسازی آبشخورها در بلندترین ارتفاعات مناطق، محیط بانان سرمحیط بانی انزها موفق شدند از دو قلاده پلنگ به صورت مستقیم تصویربرداری کنند.
وی افزود: ثبت حضور این گونه ارزشمند، نشانگر سلامت و غنای زیستگاههای طبیعی فیروزکوه است و پیش از این نیز محیط بانان در گشت و پایشهای مکرر موفق به مشاهده و تصویربرداری از پلنگ در این شهرستان شده بودند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود: حفاظت از زیستگاهها و تأمین امنیت حیات وحش، مهمترین اولویت یگان حفاظت محیط زیست استان است و استمرار حضور گونه هایی، چون پلنگ، حاصل تلاش و هم افزایی نیروهای اجرایی و همکاری جوامع محلی به شمار میرود.